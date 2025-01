Acidente na MS-382 deixa duas vítimas fatais e interdita rodovia

O ano de 2024 terminou de forma trágica na rodovia MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Bonito. Um grave acidente envolvendo quatro veículos resultou na morte de duas pessoas e deixou ao menos uma ferida na noite dessa terça-feira (31). Os veículos envolvidos foram um Onix, uma picape Strada, uma caminhonete Hilux e um Jeep Compass.

De acordo com informações preliminares, a causa do acidente teria sido uma ultrapassagem forçada realizada pela caminhonete Hilux, com placas de Rio Brilhante, que seguia no sentido Bonito. Durante a manobra, o veículo invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o Onix, ocupado por um casal. O impacto desencadeou uma série de colisões envolvendo os demais veículos que seguiam na via.

O casal que estava no Onix, identificado como Andrea Bresolin e Gledson Peixoto, morreu no local. A caminhonete Hilux transportava duas pessoas; a passageira foi levada para atendimento médico consciente e orientada. Os ocupantes dos outros dois veículos aparentemente não sofreram ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Perícia e Polícia Civil estiveram no local do acidente, que deixou a rodovia interditada nos dois sentidos por várias horas. O veículo Onix ficou completamente destruído, evidenciando a gravidade da colisão. Ainda não há detalhes completos sobre a dinâmica do acidente, mas as autoridades confirmaram que o caso será investigado para apurar as responsabilidades.

