Mulher é agredida pelo ex-companheiro em Campo Grande

Uma mulher de 48 anos foi socorrida inconsciente após ser agredida com pauladas na cabeça pelo ex-companheiro. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (31), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, e o autor da violência ainda está sendo procurado pela Polícia Militar.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada pela irmã da vítima. Quando os militares chegaram ao local, foram informados de que o ex-companheiro da mulher havia cometido a agressão. A vítima apresentava diversos hematomas no rosto e um corte profundo na cabeça, acompanhado de intenso sangramento.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro e levou a mulher à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino. Ela estava inconsciente e desorientada no momento do atendimento. Após o socorro à vítima, os policiais realizaram buscas na região na tentativa de localizar o agressor, mas não obtiveram sucesso. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

A investigação segue em andamento, e as autoridades pedem que qualquer informação que possa levar ao paradeiro do autor seja reportada anonimamente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais