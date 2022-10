Pai descobre que filha foi abusada após ela contar para professora

Um Homem, 41, procurou a polícia de Camapuã, cidade a 141 quilômetros de Campo Grande, na manhã de hoje (19), para denunciar um estupro da sua filha,11. Ele ficou sabendo do caso após a vítima contar sobre os abusos para sua professora.

Segundo o registro policial, a menina relatou na escola que quando tinha seis anos foi estuprada pelo irmão da madrasta. O homem a teria levado para um mangueiro na fazenda onde moravam e após amarrá-la, cometeu o estupro.

No relato, ela ainda conta que o suspeito a ameaçou de morte, caso contasse para alguém. Além disso, segundo a vítima, dias depois, o pai do autor, seu avô de consideração, também teria a estuprado. Ele a fez pegar em seu órgão genital e quando estava sozinho a chamou para lavar a casa, mantendo relações com ela, e ameaçando agredi-la, caso contasse para alguém.

Ao ficar sabendo da história, o pai da menina acionou a PM (Polícia Militar), que registrou o caso e encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil de Campuã, onde será investigado.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

