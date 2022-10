Sema realiza coleta de resíduos Eletroeletrônicos em Bonito

A Associação Recicla, única do Mato Grosso do Sul com licenciamento ambiental para dar destinação correta para resíduos eletroeletrônicos, estará em Bonito para realizar uma ação de coleta de equipamentos e maquinários eletroeletrônicos velhos.

Serão coletados eletroeletrônicos todos os equipamentos que são ligados na tomada, como por exemplo secadores de cabelo, telefone, impressora, computador, liquidificador, geladeira, ar condicionado, televisão, máquina de lavar, etc.

As empresas que entregarem seus resíduos receberão certificado de destinação correta de resíduos eletroeletrônicos e de contribuição com a logística reversa.

Portanto as pessoas que tiverem esse tipo de material, podem levá-los diretamente na sede da SEMA (Rua 15 de Novembro, sem número – antiga Vaca Mecânica), das 7h as 13 horas, nesta quarta e quinta-feira (19 e 20) ou, caso possuam grande quantidade, ou resíduos muito grandes (como máquina de lavar ou ar-condicionado) podem ligar no 3255-3616 e solicitar que caminhão da coleta recolha.