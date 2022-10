Receita e PF realizam a maior apreensão de refino para cocaína em caminhões peruanos

Segundo as autoridades, é a maior apreensão de ácido bórico já feita no Brasil

A Receita e a Polícia Federal de Corumbá apreenderam, na última terça-feira (18), 168 toneladas de ácido bórico, um insumo químico utilizado em fases de processamento de cocaína. A carga era transportada em seis caminhões, com placas do Peru, que entraram no lado brasileiro pela fronteira de Corumbá com a Bolívia.

Ao passar pela fiscalização no Posto Esdras, servidores da Receita Federal constataram que a empresa que importou o insumo químico não tinha autorização da Polícia Federal.

De acordo com a Receita e a PF, por causa da forma de apresentação da substância – cristais brancos e brilhantes -, o produto é conhecido pelo tráfico de drogas como “mineíta”, “brilho” ou “escama mágica”, que agrega valor quando a droga é “batizada”.

Os órgãos de fiscalização calculam que a quantidade de ácido bórico apreendida, caso destinada ao tráfico, seria suficiente para produzir cerca de 450 toneladas de cocaína. O insumo tem valor de mercado de 200 mil dólares, mais de 1 milhão de reais. É a maior apreensão de ácido bórico já feita no Brasil.

“A apreensão reforça o compromisso das instituições envolvidas com o combate aos desvios de precursores químicos nas fronteiras como forma de combater o tráfico internacional de drogas. Estratégia que considera não apenas os insumos químicos que deixam o país com destinos aos principais países produtores de cocaína, como também aqueles que buscam internalizar o território nacional sem o devido lastro legal”, reforçaram a Receita e a PF em nota.