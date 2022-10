Após consumir bebida alcoólica, mulher dorme e é estuprada pelo sobrinho

Homem de 32 anos foi preso nesta terça-feira (18), acusado de estupro de vulnerável. De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima seria a tia do criminoso, que havia dormido após consumir bebidas alcoólicas. O caso ocorreu no município de Dourados, localizado a 229 km de Campo Grande.

Ele foi detido por lideranças indígenas da Reserva Indígena de Dourados e entregue à equipe da Força Tática da Polícia Militar. De acordo com as denúncias, o homem estuprou a tia e chegou a ameaçar de morte a própria irmã, que teria flagrado o momento do abuso sexual.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima havia consumido bebida alcoólica e dormia no cômodo da residência da família, quando foi estuprada pelo próprio sobrinho. A penalidade receberá agravante, devido a situação de vulnerabilidade da vítima.

O agressor ainda disse para irmã que a mataria, caso contasse o que havia ocorrido.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável na Depac Dourados (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela Polícia Civil de Dourados.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Com informações do jornal Dourados News

