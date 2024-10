Pai de Santo suspeito de abusar adolescente tem passagem pela policia por estuprar e espancar a ex namorada

O Pai de Santo Robson Faciroli, de 44 anos, suspeito de estuprar um adolescente, de 16 anos, em Campo Grande, já teve passagem pela policia por estuprar e espancar a ex namorada em fevereiro deste ano.

A mulher, de 22 anos, relatou a policia que tinha um relacionamento de 3 meses com o homem. No dia 5 de fevereiro, os dois discutiram devido a ciúmes e Robson começou a agredi-la com socos, puxões de cabelo, além de pisar em seu pescoço e quebrar o celular dela com um martelo.

Ainda conforme relatado pela vítima, o homem teria mordido várias partes de seu corpo e abusado sexualmente.

Ela conseguiu fugir, mas foi ameaçada por ele.

Mesmo com medo, a jovem foi até a delegacia de polícia e pediu medida protetiva contra Robson, que foi deferida pela Justiça.

