Homem é preso por embriagar, agredir e violentar sexualmente adolescentes em Campo Grande

Um adolescente, de 16 anos, se apresentou na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) na manhã desta segunda-feira (30), relatando que teria sido vítima de maus-tratos praticados por um homem, de 44 anos, com quem residia na Vila Jacy. No setor psicossocial, contou que o homem tem uma personalidade agressiva e violenta.

Na madrugada e manhã de hoje, o suspeito teria oferecido bebida alcoólica e agredido várias vezes o adolescente, que conseguiu fugir e ir até a Delegacia. Ele relatou ainda que, também na manhã de ontem, o autor teria atraído até a residência um outro adolescente, de 16 anos, a quem ofereceu bebida alcoólica e deu medicação, deixando a vítima dopada para, posteriormente, violenta-la sexualmente.

Equipe de investigadores da Especializada foi até a residência, onde encontrou o adolescente inconsciente e ferido.

O rapaz foi atendido pelo SAMU e a perícia foi acionada para analisar o local, encontrando sinais de violência, como marcas de sangue em diversos pontos da casa, além de vestígios do consumo de bebia alcoólica.

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o adolescente estava na residência, se desequilibrando por diversas vezes e sendo arrastado pelo homem, já que o mesmo não conseguia andar. O quarto onde o adolescente foi colocado tinha manchas de sangue e estava revirado.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de fornecer bebida alcoólica aos adolescentes, maus-tratos e estupro de vulnerável.

