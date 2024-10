Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado próximo de Sidrolândia

Na última segunda-feira(30), um segundo corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição do lado da rodovia MS-162 entre Sidrolândia e o distrito do Quebra Coco.

No loca, estiveram a Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia de Campo Grande. Não foi possível fazer a identificação do corpo.

De acordo com inform,ações do jornal Noticidade, na primeira análise, o corpo parece ter uma perfuração no crânio possivelmente causada por disparo de arma de fogo de cima para baixo, indicando a hipótese de que a vítima teria sido executada.

Uma equipe da Pax Brasil Med também esteve no local. O corpo foi encaminhado para a perícia no IMOL – Instituto de Medicina e Odontologia Legal.

Este é o segundo corpo encontrado em área de matagal na cidade. No outro caso mais cedo no mesmo dia(30), um corpo foi encontrado com sinais de violência foi na região do Assentamento Capão Bonito II.

O homem teria sido assassinado e depois atearam fogo no corpo. Não houve identificação nesse caso também.

