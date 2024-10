Homem que atirou em idoso durante assalto à residência na Capital morre em confronto com a polícia

Alef Dantas de Oliveira, de 22 anos, morreu, no início da manhã desta terça-feira (1), em Aparecida do Taboado, distante 468 quilômetros de Campo Grande, após trocar tiros com policiais civis durante cumprimento de mandado de prisão.

O rapaz está sendo procurado pela polícia desde o dia 3 de junho, quando invadiu e assaltou a residência de um idoso, de 70 anos, no bairro Iracy Coelho, em Campo Grande, efetuando dois disparos contra a vítima durante a ação.

O morador foi socorrido em estado grave e ficou internado por vários dias na Santa Casa, conseguindo sobreviver. Desde então, o rapaz estava sendo procurado pelos agentes.

Equipe da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) recebeu informações de que o criminoso poderia estar escondido em um Rancho em Aparecida do Taboado, e passaram a monitorar o local.

Na manhã desta terça-feira (1), os investigadores foram ao local para cumprir mandado de prisão, momento em que visualizaram Alef saindo do local em uma motocicleta. Foi montado um cerco para abordar o homem, que não respeitou a ordem recebida e jogou o veículo contra a viatura dos policiais.

Em seguida, sacou um revólver que estava na cintura e, conforme relatado no boletim de ocorrência, acabou sendo alvejado pelos policiais. Ele foi socorrido até o pronto socorro da cidade, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e sinistro de trânsito envolvendo viatura oficial.

