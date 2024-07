Padre da Arquidiocese da Capital é afastado após pregação contra eleitores do PT

O padre fez declarações desrespeitosas e ofensivas que envolviam também o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O padre José Alcione Leal, da Arquidiocese da Capital, foi afastado das atividades pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Dimas Lara Barbosa, após pregar sermão que dizia que os católicos que votam no PT são comunistas e iriam para o inferno.

José Alcione está proibido de fazer missas ou outras funções como pároco por tempo indeterminado.

O ocorrido aconteceu na missa realizada no domingo (7), onde o padre fez declarações desrespeitosas e ofensivas que envolviam também o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O pároco chamou Moraes de “cabeça de ovo” e ditador e referiu-se a Lula como “aquele de nove dedos”, culminando com a declaração de que “católico que vota no PT é comunista e que vai para o inferno”.

Em nota oficial, a decisão do afastamento ocorreu após denúncias feitas pelos deputados Pedro Kemp (PT) e Zeca do PT na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

A Arquidiocese esclareceu que a atuação do padre já estava sob observação devido a outras situações que não foram divulgadas publicamente.

