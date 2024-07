Homem pede socorro em residência após ser esfaqueado no pescoço

Homem de 24 anos ficou ferido, na manhã desta sexta-feira (12), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande, após ser esfaqueado no pescoço.

Conforme Boletim de Ocorrência, a moradora de uma casa escutou gritos de socorro e, ao sair para fora, encontrou o rapaz ferido. Ela acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que fez o resgate do rapaz.

Ele foi socorrido com um corte profundo no pescoço e por não conseguir se comunicar, escreveu o próprio nome em um papel para que ao menos fosse identificado.

A Polícia Civil foi acionada, mas como a vítima não conseguia falar, não conseguiu colher muitas informações a respeito do ocorrido.

O jovem foi encaminhado à Santa Casa e o caso registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio simples na forma tentada.

