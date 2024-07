Três ficam feridos após motorista bater caminhonete em barranco e capotar

Três homens, de 32, 33 e 50 anos, ficaram feridos, na madrugada desta sexta-feira (12), em uma estrada vicinal de Aquidauana, distante 135 quilômetros da Capital, após a caminhonete em que eles estavam bater em um barranco e capotar várias vezes na pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após o motorista perder o controle da direção e bater a caminhonete Ford Ranger no barranco às margens da estrada.

Com o impacto, os três ocupantes acabaram feridos. O condutor apresentava escoriações no rosto, bem como reclamava de dores pelo corpo. Já o passageiro mais velho teve diversos ferimentos pelo corpo e apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo.

O outro homem não se feriu. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Aquidauana. O veículo parou de lado com duas das rodas para o alto e ficou bastante danificado.

