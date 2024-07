Prefeitura informa que denúncias sobre descarte de resíduos em local proibido podem ser feitas pelo 156

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura municipal de Campo Grande, durante operação conjunta nesta semana, as equipes de fiscalização da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) flagraram e autuaram empresa praticando o descarte, de maneira irregular, de resíduos de construção civil e volumosos em área pública. A empresa flagrada é cadastrada na Agetran, o que lhe garante acesso gratuito ao sistema que permite a gestão dos resíduos e, portanto, tem pleno conhecimento dos locais autorizados para o descarte legal.

O flagrante da infração aconteceu no cruzamento da Rua Rubi com a Avenida Noroeste, na Vila Albuquerque. O local já é conhecido pelas equipes de fiscalização como um local de descarte irregular; por isso, é monitorado. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito ressalta que dispõe de sistema de monitoramento georreferenciado para o controle das caçambas de entulhos locadas nas vias, assim como dos caminhões basculantes que transportam esse tipo de material.

A Agetran destaca ainda que tal controle visa evitar o descarte em locais proibidos, evitando assim impactos ambientais. As empresas transportadoras devem descartar os resíduos nas receptoras licenciadas. Para que todo o processo seja realizado licitamente, os transportadores devem ser cadastrados na Agetran e emitir o Controle de Transporte de Resíduos Eletrônico – E-CTR.

As empresas que fazem o transporte sem o E-CTR ou efetuam o descarte irregular, estão sujeitas a penalidades de multas que, conforme previsão da Lei Municipal nº 4.864/2010, os valores variam R$2.965,65 a R$11.862,60 para o descarte irregular, a depender das circunstâncias de cada caso.

Segundo a Gerência de Fiscalização de Mobilidade (GFM) da Agetran, para a infração constatada na fiscalização mencionada, foi imputado o valor máximo da multa por descarte em local proibido, haja vista o grande volume de resíduos descartados naquele local.

Situações como essa podem ser denunciadas através da plataforma Fala Campo Grande, pelo telefone 156.

Com informações da prefeitura de Campo Grande

