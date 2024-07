Padre acusado de importunação sexual tem liberdade provisória concedida

O Padre J.S.N de 41 anos, acusado de oferecer R$ 2 mil em troca de relações sexuais com adolescente de 16 anos, teve sua liberdade provisória decretada na manhã desta terça-feira (09), pelo juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, durante audiência de custódia, o padre exerceu seu direito de permanecer em silencio, o depoimento vítima forte da vítima contou com conversas em redes sociais e riqueza de detalhes. O padre responderá ao processo solto.

O pároco foi afastado das atividades durante o decorrer das investigações. A decisão foi tomada pela Arquidiocese de Campo Grande e assinada pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Dimas Lara Barbosa, em nota publicada no site oficial.

O caso:

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar foi acionada pelo próprio pai do menino. O homem contou que seu filho teria saído de casa sem autorização, para ir até a casa do padre, localizada na Rua Serra da Canastra.

Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram o portão do imóvel apenas encostado. Ao chamar pelo dono da residência, foram atendidos pelo morador e localizaram o menor escondido dentro do banheiro da casa.

Para as autoridades, o padre contou que o menino foi até sua casa para falar sobre os assuntos de um acampamento que a paróquia faria. No entanto, o menor contou que o pároco teria oferecido R$ 2 mil para ter relações sexuais com ele.

Em continuação, teria ainda tentado passar a mão em suas partes íntimas. Assustado com a situação, ele correu e se trancou em um dos banheiros do imóvel, ligando para o pai e contanto o que estava acontecendo.

