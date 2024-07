Padre é preso após oferecer R$ 2 mil para ter relações sexuais com menino de 16 anos na Moreninhas

Por meio de nota, Arquidiocese de Campo Grande afirmou ter afastado o Pe. das atividades religiosas

Um padre, de 41 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (8), por oferecer R$ 2 mil para manter relações sexuais com um adolescente, de 16 anos, na Vila Cidade Morena, região do bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar foi acionada pelo próprio pai do menino. O homem contou que seu filho teria saído de casa sem autorização, para ir até a casa do padre, localizada na Rua Serra da Canastra.

Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram o portão do imóvel apenas encostado. Ao chamar pelo dono da residência, foram atendidos pelo morador e localizaram o menor escondido dentro do banheiro da casa.

Para as autoridades, o padre contou que o menino foi até sua casa para falar sobre os assuntos de um acampamento que a paróquia faria. No entanto, o menor contou que o pároco teria oferecido R$ 2 mil para ter relações sexuais com ele.

Em continuação, teria ainda tentado passar a mão em suas partes íntimas. Assustado com a situação, ele correu e se trancou em um dos banheiros do imóvel, ligando para o pai e contanto o que estava acontecendo.

O suspeito negou ter importunado sexualmente o menor. Ainda assim, ele foi levado para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como importunação sexual.

Procurada pelo O Estado, a Arquidiocese de Campo Grande divulgou uma nota de esclarecimento. Veja na íntegra:

“Considerando que a Arquidiocese de Campo Grande teve ciência de graves denúncias contra o Pe. J. J. N., até o presente momento Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas, em cumprimento às normativas do Direito Canônico, bem como às promulgadas pelo Papa Francisco e pela Sé Apostólica sobre a proteção de vulneráveis, determinei o afastamento ad cautelam do referido sacerdote de suas funções ministeriais, para que a autoridade policial, o Tribunal Eclesiástico e a Comissão de Proteção de Vulneráveis da Província Eclesiástica de Campo Grande conduzam com diligência as devidas investigações acerca dos fatos denunciados.

Durante este período de afastamento e no aguardo dos resultados das investigações, será nomeado um Administrador Paroquial para a já mencionada Paróquia. Dom Dimas Lara Barbosa – Arcebispo Metropolitano de Campo Grande – MS“, disse em nota.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram