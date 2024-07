Princípio de incêndio interdita loja e trânsito no Centro de Campo Grande

No fim da manhã desta terça-feira (9), um princípio de incêndio assustou clientes e funcionários de uma loja de departamentos, localizada no cruzamento da Rua 14 de Julho, com a Rua Barão do Rio Brando, região central de Campo Grande. O trânsito entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco foi interditado por medidas de segurança, permitindo a atuação das equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações preliminares, o fogo teve início em um dos elevadores, situado no piso superior da loja, por volta das 10h20. Com o disparo do alarme, os funcionários imediatamente desligaram a energia elétrica, abriram todas as portas do estabelecimento e começaram a instruir os clientes a saírem do local com urgência.

No momento, quatro viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local e as equipes continuam trabalhando dentro da loja, que permanece com as luzes apagadas. O cheiro forte de fumaça é evidente nos arredores, mas as lojas vizinhas continuam continuam funcionando normalmente.

Até o momento não há informações sobre feridos e a área segue isolada para o trabalho do Corpo de Bombeiros.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: