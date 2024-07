Ladrão amarra e tenta estuprar comerciante durante assalto em Três Lagoas

Durante assalto em loja, uma comerciante, de 41 anos, foi amarrada por ladrão que tentou estuprá-la. O crime ocorreu no fim de semana, no Centro de Três Lagoas, distante 327 km de Campo Grande. Segundo informações, além do roubo, o suspeito e um comparsa teriam cometido outros crimes na cidade.

Conforme o boletim de ocorrência, era por volta das 5h30 do domingo (7), quando ela foi surpreendida pelo ladrão que entrou na loja armado com uma faca, mandou que ela fosse até o banheiro e amarrou seus braços com a blusa que ela estava vestindo.

Depois de amarrar a vítima, o suspeito mandou que ela ajoelhasse e abriu o cinto da calça. A mulher disse que seu marido estava chegando, momento em que o assaltante saiu do banheiro, foi até o caixa, pegou R$ 60 e o celular da comerciante que estava no balcão e fugiu.

Após vários crimes, o homem identificado como Antônio Carlos Dos Santos Nunes Lacerda, o “Tony”, foi preso. Os casos foram registrados como roubo, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.