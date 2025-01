Ossada humana é encontrada em área de preservação ambiental em Naviraí

Uma ossada humana foi encontrada em uma área de preservação ambiental localizada na Avenida Caarapó, em Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado nessa quarta-feira (15) e despertou atenção das autoridades e da população local.

De acordo com informações divulgadas pelo site local Tá na Mídia Naviraí, a descoberta ocorreu quando um funcionário realizava atividades de limpeza na área. Ele encontrou inicialmente um crânio humano e, imediatamente, acionou a polícia.

Uma equipe policial foi até o local para averiguar a situação e acabou localizando outras partes da ossada espalhadas pela região. A polícia, então, acionou a perícia técnica para conduzir os procedimentos necessários. Os restos mortais foram recolhidos e serão submetidos a exames mais detalhados.

Até o momento, as autoridades ainda não identificaram a vítima nem determinaram a causa da morte. O caso está sendo investigado e a população local aguarda por mais esclarecimentos.

A descoberta da ossada em uma área de preservação ambiental levanta questionamentos sobre o que poderia ter acontecido no local e promete mobilizar recursos para elucidar o mistério.

