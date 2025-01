Previsão do tempo para quinta-feira (16) em MS: sol, chuvas e tempestades isoladas

A previsão desta quinta-feira (16), para Mato Grosso do Sul, indica predomínio de sol, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas devido ao aquecimento durante o dia. Em alguns locais, podem ocorrer chuvas mais intensas, acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento.

Quanto às temperaturas, espera-se que as mínimas variem entre 20°C e 23°C, enquanto as máximas ficam entre 30°C e 35°C nas regiões sul e sudeste do estado. No sudoeste, as mínimas devem ficar entre 24°C e 26°C, com máximas entre 37°C e 39°C. Nas regiões pantaneiras, as mínimas devem ser entre 22°C e 25°C, com máximas variando de 29°C a 35°C.

Em Campo Grande, as mínimas ficam entre 22°C e 24°C, e as máximas entre 30°C e 32°C. Os ventos variam entre os quadrantes leste e norte, com velocidades de 30 a 50 km/h, podendo ocorrer rajadas superiores a 50 km/h em algumas áreas.

Com Informações da CENTEC