Homem é esfaqueado e morre em calçada de residência na Nhanhá

No final da manhã desta quarta-feira (15), um homem ainda não identificado, morreu na calçada de uma residência no bairro Vila Nhahá em Campo Grande.

O local fica no cruzamento das Ruas Sol Nascente com os Andes. O homem levou uma facada na região do pescoço em um outro local no bairro. Ele saiu cambaleando e caiu na calçada da residência.

De acordo com testemunhas, o homem era morador de rua e já havia passado por outras vezes no bairro.

Estiveram no local, a PM (Polícia Militar), a Polícia Civil e a Perícia.