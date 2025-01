Funsat divulga as vagas de emprego para esta quinta-feira (16); confira

Nesta quinta-feira (16), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferece um total de 1.841 vagas de emprego em 164 atividades profissionais, com apoio de 220 empresas locais no processo de recrutamento. As oportunidades abrangem diversas áreas, com destaque para cargos como atendente de Telemarketing (100 vagas), auxiliar de limpeza (98 vagas), operador de caixa (93 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (41 vagas), e atendente de lojas (25 vagas), entre outras.

Das vagas disponíveis, 1.086 não exigem experiência prévia, incluindo posições como ajudante de reflorestamento (20 vagas), repositor de supermercado (112 vagas), servente de obras (16 vagas), e atendente de padaria (20 vagas).

Além disso, há oportunidades exclusivas para PCD (pessoas com deficiência), com vagas para atendente de lojas (2), auxiliar administrativo (1), vigilante (6), auxiliar de linha de produção (8) e auxiliar de estoque (1).

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem interrupção para o almoço. O telefone para contato é (67) 4042-0585 / Ramal 5800.

Com Informações da Pref CG