Ossada encontrada pela Polícia pode ser de mulher desaparecida em Coxim

Pode ser de Rosimeiry Pereira da Silva, de 44 anos, que desapareceu no final do mês passado em Coxim,uma ossada humana foi encontrada na manhã desta sexta-feira (21), em uma fazenda localizada às margens da BR-163, em Rio Verde, a 210 quilômetros de Campo Grande.

Um funcionário encontrou os ossos humanos indicou o local aos policiais, foram encontrados uma mochila escolar contendo roupas femininas e também os restos mortais da vítima. Na região estavam espalhados a ossada, dando o indício que algum animal possa ter espalhando os restos mortais da vítima.

Próximo ao crânio foi encontrada uma prótese dentária, que tudo indica que possa ser de Rosimeiry. A perícia foi realizada, e os ossos foram recolhidos e encaminhados ao IML (Instituto Médio Legal) de Coxim para identificação.

A polícia Civil de Coxim está verificando junto aos familiares a possibilidade de uma identificação preliminar através das roupas e da prótese dentária para confirmar sua identidade. Além disso, será feita a coleta de material genético e uma análise da arcada dentária para garantir uma identificação precisa.

