GPS de Mercado sobre inteligência artificial nos negócios

O Sistema Comércio MS, por meio do Senac MS e a Fecomércio MS, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), realizam no dia 01 de agosto, às 8h, o evento “GPS de Mercado: Como a Inteligência Artificial está redefinindo os negócios”, voltado para empresários e gestores do Estado. O evento será realizado no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Serão realizados dois painéis sobre o tema, o primeiro com o curador internacional de tendências e consultor de varejo, Fred Alecrim, que vai falar sobre as “Múltiplas inteligências impulsionando resultados”, e logo em seguida será a vez do consultor sênior de inovação, design thinking e empreendedorismo, Henrique Mariano, que vai debater a “Inteligência Artificial aplicada no seu negócio”. O objetivo do evento é ajudar os empresários a enfrentar os desafios e identificar oportunidades, diante das novas tecnologias.

Os painéis irão abordar a aplicação da inteligência artificial nas empresas e como essa aplicação pode resultar em melhorias na eficiência, produtividade e satisfação do cliente. Ao final, os palestrantes farão um bate-papo para conectar os temas e abrirão para perguntas da plateia. O evento contará ainda com espaço para networking entre os empresários.

“Muito importante discutir um assunto tão atual e relevante como este, que já está transformando muitos aspectos da sociedade e da economia. Uma oportunidade que o Sistema Comércio MS disponibiliza para todos aqueles que queiram se atualizar sobre as novas tendências e os impactos dessas transformações para o seu negócio, aproximando ainda mais o empresário do mercado e das tecnologias”, afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

