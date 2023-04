Ossada humana é descoberta por moradores que encontraram crânio exposto

Moradores da região noroeste de Campo Grande encontraram uma ossada humana já decomposta, no início da tarde desta quinta-feira (27), numa área verde urbana na Rua Ambere, entre a Rua Cartel com a Rua Irara, no bairro Portal do Panamá.

Conforme apurado pela reportagem, a vizinhança do bairro encontrou inicialmente o crânio do cadáver, que estava em uma área aberta, enquanto o resto do esqueleto estava em um matagal. No local, também tinha roupas sujas como camiseta, calça jeans e um casaco.

Vizinhos do bairro relataram para as autoridades que, há meses, estavam sentindo o cheiro de algo podre. No local, uma viatura da Polícia Militar preservou a área até a chegada de uma equipe do 7º DP da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Acesse também: Homem é executado a tiros em frente de açougue na Capital

Com informações do repórter Marcos Maluf