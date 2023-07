Senar/MS doa alimentos do Campo de Excelência para instituições da Capital

Já ouviu aquele ditado “o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória”? No Campo de Excelência do Senar Mato Grosso do Sul, a expressão define a iniciativa, que começa na horta, com a contribuição direta dos alunos de cursos técnicos e chega nas mãos de quem mais precisa, pessoas assistidas por instituições beneficentes de Campo Grande.

A partir de 2023, alimentos como frutas, legumes e verduras passaram a ser doados para diversas casas de apoio localizadas na Capital. Produtos como goiaba, pitaya, limão, alface, rúcula, cebolinha, salsinha, coentro, cenoura, milho verde e beterraba estão nos kits distribuídos.

“O volume produzido avança cada vez mais. Isso é um sinal de que as aulas práticas estão, literalmente, dando ‘frutos’. Com maior volume, conseguiremos ampliar as entregas, atendendo ainda mais pessoas. Os alunos participam de todo o processo, do cultivo até a entrega e isso mostra o resultado da dedicação e a importância do setor para a população”, explica o coordenador técnico do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, Fábio Cerqueira.

Entre as instituições atendidas estão Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Cristo é Vida, creche do Centro Social Dom Bosco, projeto Criança Feliz, Casa de Sopa Vida Nova, Asilo São João Bosco e Segunda Casa.

“No Asilo São João Bosco servimos diariamente seis refeições para 90 idosos. Alimentos como legumes, folhosas e outras variedades, são doações muito importantes, pois são itens ricos em nutrientes e que complementam o cardápio dos nossos idosos de forma equilibrada”, explica a nutricionista Julia Walker.

Seguindo o fluxo de produção, a previsão é que ainda este ano outras entregas aconteçam. No primeiro semestre os alunos produziram olerícolas rasteiras, e a partir de julho a equipe iniciará a produção de abobrinha, beterraba, beringela, pepino e frutas.

