Foragido da justiça em São Paulo é capturado por Agentes do DOF em Ponta-Porã

Nessa segunda-feira (23), um homem, de 29 anos, foi preso por Agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Ponta-Porã, acusado de ser foragido da justiça.

O homem tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Conforme informações, o homem seguia viagem em um veículo GM Prisma, quando foi abordado pelos policiais na MS-164, zona rural do município.

Ao checarem os documentos pessoais, os Agentes localizaram um mandado de prisão em aberto contra o condutor do veículo, que não teve a identidade revelada.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

