Homem diz ter sido algemado e sequestrado por falsos policiais, no Jardim Aeroporto

Um homem de 37 anos viveu momentos de tensão na manhã de terça-feira (24), no bairro Jardim Aeroporto, região oeste de Campo Grande. Ele foi abordado por dois homens que se passaram por policiais e o algemaram, mas conseguiu escapar e pedir ajuda em residências próximas.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 7ª Delegacia de Polícia Civil, o homem relatou que estava em sua casa, conversando com os pedreiros que realizavam uma reforma no local, quando foi surpreendido pelos falsos policiais. Sem apresentar qualquer identificação ou mandado, os suspeitos deram voz de prisão e o algemaram.

Desconfiado da ação, o homem aproveitou um momento de distração dos suspeitos, conseguiu fugir correndo pelas ruas do bairro e pediu ajuda nas casas e comércios da região. Na Rua Serra dos Pássaros, ele foi acolhido por uma família, que lhe ofereceu abrigo enquanto ele ligava para um amigo. Em seguida, ele se dirigiu à delegacia para denunciar o ocorrido.

Imagens de câmeras de segurança das proximidades foram recolhidas pela polícia e mostraram os suspeitos chegando ao local em um veículo preto. No entanto, as gravações não permitiram identificar a placa do carro, nem as características físicas dos suspeitos.

O caso foi registrado como constrangimento ilegal e está sendo investigado pelas autoridades. Até o momento, os criminosos não foram identificados. A polícia segue em busca de mais informações para localizar os responsáveis pela tentativa de sequestro e falsificação de identidade policial.

