Operação Saraquá: Polícia Civil inicia combate a crimes rurais cometidos em três Estados brasileiros

Bandeirantes (MS) está entre os 21 municípios com mandado de busca e apreensão

A Policia Civil, por meio da DECRAB/Bagé, iniciou a Operação Saraquá na manhã de ontem (04), nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goías. A Operação tem por objetivo romper uma organização criminosa que opera em várias regiões do Rio Grande do Sul, cometendo crimes rurais que incluem a receptação e falsificação de defensivos agrícolas, estelionato e fraudes de documentos públicos.

A Policia Civil declarou 34 mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Alegre, Passo Fundo, São Borja, São Pedro do Sul, Taquari, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Santa Bárbara do Sul, Salto do Jacuí, Boa Vista do Incra, Rio Pardo, Cruz Alta, Ibirubá, Boa Vista do Cadeado, Panambi, São Sepé, Agudo, Alegrete, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, além de Bandeirantes (MS) e Jataí (GO).

Além da atuação dos Policiais Civis, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) também está realizando as investigações, analisando as transações comerciais ocorridas entre investigados e empresas, de modo a fornecer informações e rastreio das vendas ilegais e fraudulentas. Até o momento duas empresas estão sendo investigadas e mais de 30 pessoas foram interrogadas.

Para a realização das diligências a DECRAB/Bagé contou com apoio de policiais das 3° DPRI, 4° DPRI, 5° DPRI, 6°DPRI, 9°DPRI, 13° DPRI, 14° DPRI, 16° DPRI, 19° DPRI, 21° DPRI, 21° DPRI, 26° DPRI, 28°DPRI, equipe Operação Protetores das Fronteiras e Divisas, base Pedras Altas, com também fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), além da Seapi. Fora do Estado, as buscas foram cumpridas pela DELEAGRO/MS e as Delegacias Especializadas GEIC e DEAM, pertencentes à 14ª Delegacia Regional de Polícia de Jataí/GO.

