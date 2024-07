Estudante é preso com armazenamento de pornografia infantil em Ribas do Rio Pardo

Um estudante, de 20 anos, foi preso durante a 20ª fase da operação “Sentinela”, deflagrada pela Polícia Civil, por intermédio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). Ele é morador de Ribas do Rio Pardo.

Segundo informações da Polícia Civil, ele foi alvo de investigações do NIP/DEPCA (Núcleo de Inteligência Policial), depois de identificar um indivíduo com material de abuso sexual infanto-juvenil. A investigação durou cerca de três meses, resultando na expedição do mandado de busca e apreensão.

O alvo da operação foi localizado, com acesso e armazenamento de grande quantidade de vídeos e fotos, com cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Ribas do Rio Pardo, onde foi formalizada sua prisão em flagrante. O aparelho celular do homem foi apreendido e encaminhado ao IC (Instituto de Criminalística), onde será periciado.

A operação denominada “Sentinela” é realizada em caráter permanente pela DEPCA, com o objetivo de reprimir a exploração sexual infanto-juvenil, através do monitoramento constante de atividades ilícitas, em meio virtual. A DEPCA realiza as investigações partir da parceria com a NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) (EUA) e Polícia Federal.