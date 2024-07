Funcionário acaba preso após furtar pistola e falsificar porte de arma em Dourados

Nesta sexta-feira(5), um homem identificado como Dionatan Gomes dos Santos(26), foi preso por furtar uma pistola 9mm e munições do local em que trabalhava em Dourados, a 250km de Campo Grande. O indivíduo também falsificou um documento para posse de arma de fogo.

A proprietária da loja realizou a denúncia a polícia, após um conhecido informa-lá que viu o homem com a arma em uma festa norturna da cidade. A mulher também desconfiou que Dionatan teria praticado o furto, pois sabia que ele não tinha uma arama nem o documento com porte para usá-lá. Ao conferir o estoque, ela deu falta de uma falta de uma pistola marca Taurus, modelo G3 C, calibre 9mm, e munições de outros calibres.

Ele anteriormente trtabalhava na publicidade da loja, mas no começo de junho passou a fazer atendimentos em balcão e tendo contato com o estoque de armas e ao cofre da loja.

A prisão foi realizada pela 2º DP de Dourados que realizou a bordagem, o homem negou o crime primeiramente, mas em revista pessoal, a equipe policial encontou em sua mochila, uma caixa de munições calibre 38 com 50 unidades. Logo depois, intimidado, ele confessou o crime e que havia roubado as munições da loja e a arma que estava em sua residência.

Na casa do homem, a polícia encontrou encontrou a arma de fogo com 13 munições de calibre 9mm, também foram avistados dois coldres da empresa, um porta carregador, uma munição de calibre .32 e outra de calibre .38. Também foi achado o documento falsificado de porte de arma que foi apreendido juntamento com os itens furtados.

Dionatan dos Santos foi preso em flagrante e levado para a delegacia onde responderá por furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo e falsificação de documento público. O homem irá passar por audiência de custódia no Fórum.

