Meteorologia mantém alerta de perigo devido ao tempo seco em 39 cidades do Estado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu mais um alerta devido ao tempo seco em 39 cidades de Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (5). Esse é o 5º alerta consecutivo emitido nesta semana para o Estado.

De acordo com o informativo, o aviso inicia às 13h de hoje e segue até as 17h, com a umidade relativa do ar podendo variar de 12 a 20%. Por conta disso, há risco de incêndios florestais e perigo à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

É recomendado que a população beba bastante líquido, evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, use hidratante para a pele e umidifique o ambiente. Além disso, não é recomendado a pratica de atividades físicas com esse tempo.

Os municípios presentes no alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ivinhema, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrôlandia, Sonora, Taquarassu, Terenos e Três Lagoas.

