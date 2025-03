Operação Protetor apreende 4 toneladas de mercadorias irregulares em Corumbá

Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de cerca de 4 toneladas de mercadorias irregulares em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. A Operação Protetor foi deflagrada na última semana nos postos de fiscalização Esdras e Lampião Aceso.

Durante a ação, as equipes de fiscalização abordaram e retiveram cinco vans com placas da Bolívia, que transportavam cerca de 3 toneladas de produtos destinados à exportação clandestina. Além disso, em uma vistoria realizada em ônibus regulares no posto de fiscalização Lampião Aceso, foram apreendidos mais de 1 tonelada de vestuários falsificados.

De acordo com a Receita Federal, a operação reforça o compromisso dos órgãos públicos em combater crimes transfronteiriços, protegendo a saúde pública e os interesses comerciais e do agronegócio brasileiro. As mercadorias apreendidas foram encaminhadas para os órgãos competentes, que seguirão com a investigação para identificar os responsáveis pelo transporte e pela distribuição dos produtos irregulares.

A Operação Protetor faz parte de uma série de medidas adotadas para intensificar a fiscalização em regiões de fronteira, com o objetivo de coibir o contrabando e a entrada de mercadorias ilegais no território brasileiro.

