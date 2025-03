Homem é assassinado na frente da esposa por dois homens em uma moto, no bairro Los Angeles

Na noite deste domingo (16), um homem de 36 anos, identificado como Marcelo Saracho Gonçalves foi assassinado na frente de sua esposa, de 28 anos, à tiros. O caso aconteceu na rua Coronel Moreira Cesar, no bairro Los Angeles, em Campo Grande. Os dois homens suspeitos, realizaram o crime em cima e uma moto.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a vítima e sua esposa estavam na frente da casa e um homem, identificado apenas como Gabriel, passou encarando os dois em uma Honda Biz. No registro, não há mais informações sobre a relação entre os envolvidos.

Após isso, dois homens em uma moto, mas que ainda não foram identificados, também passaram em frente a residência e atiraram muitas vezes contra Marcelo. Devido à quantidade de tiros, a vítima caiu no chão e não resistiu aos ferimentos. Quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local, o homem já estava sem vida.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiram no local, que foi isolado. Os projéteis da arma foram recolhidas e o crime foi registrado como homicídio doloso, praticado por duas ou mais pessoas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram