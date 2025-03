Homem invade hotel, enforca e aponta arma na cabeça de ex-companheira em Ponta Porã

Um homem, identificado apenas como F.V.A., foi preso após invadir um quarto do Hotel Barcelona, em Ponta Porã, e ameaçar de morte com arma de fogo sua ex-companheira. O caso foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17).

Para conseguir ter acesso ao quarto onde a vítima estava hospedada, o suspeito utilizou da identidade do atual namorado da vítima. Ao adentrar o local, o homem avançou na ex-companheira, acusando-a de traição. Durante a discussão, o homem passou a enforcá-la com uma das mãos e a outra utilizou para tampar a boca, impedindo que ela gritasse por socorro. Insatisfeito, ele sacou a arma e a apontou para a cabeça da mulher, ameaçando matá-la.

Durante a luta, a vítima tentou se defender. Um funcionário que passava pelo local estranhou o tumulto e bateu à porta, perguntando se estava tudo bem. O suspeito tentou despistar o homem, e aproveitando a distração de seu agressor, a vítima conseguiu sinalizar por socorro e correu para fora do quarto, trancando a porta em seguida.

F.V.A tentou fugir escalando o muro do hotel, mas teve que retornar para pegar seu celular que ficou para trás. No processo, ele ameaçou a recepcionais para conseguir as chaves de uma Land Rover Evoque que estava estacionada no local e conseguiu escapar.

A Polícia Militar foi acionada e a vítima conduzida à Delegacia. Já o suspeito, foi encontrado tentando fugir e contido pela equipe policial após tentar resistir à prisão. No interior do carro, os agentes encontraram uma arma de fogo municiada e várias munições, além dos pertences roubados da vítima, como sua carteira e celular.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia, onde será indiciado por violação de domicílio, falsa identidade, resistência, desobediência, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal dolosa, ameaça, estupro e roubo.

