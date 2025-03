Papa Francisco reaparece em foto após um mês de internação por pneumonia dupla

O Vaticano divulgou neste domingo (16) a primeira foto do Papa Francisco, de 88 anos, desde que ele foi internado para tratamento médico, há cerca de um mês. Na imagem, o pontífice aparece de costas, sentado em uma cadeira de rodas em frente a um altar na capela do Policlínico Gemelli, em Roma, enquanto participa de uma missa com outros padres.

Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro após ser diagnosticado com um caso grave de bronquite, que evoluiu para uma pneumonia dupla. A foto marca a primeira vez que o Vaticano confirma que o papa participou de uma celebração de missa desde o início da internação. A imagem sugere uma melhora no estado de saúde do pontífice, que tem enfrentado fragilidade física nos últimos anos.

Apoio e orações das crianças

Mais cedo, dezenas de crianças com balões amarelos e brancos — cores que representam o Vaticano — se reuniram em frente ao hospital para saudar o papa. Muitas delas vieram de países devastados pela guerra. Apesar de Francisco não ter aparecido na janela do 10º andar para acenar, ele enviou uma mensagem de agradecimento.

“Sei que muitas crianças estão rezando por mim; algumas delas vieram aqui hoje para Gemelli como um sinal de proximidade. Obrigado, queridas crianças! O papa ama vocês e está sempre esperando para encontrá-los”, disse Francisco em texto divulgado pelo Vaticano.

Recuperação lenta, mas positiva

O estado de saúde de Francisco tem sido acompanhado com preocupação pelo Vaticano e pelos fiéis ao redor do mundo. Nos últimos anos, o papa tem enfrentado problemas de mobilidade, recorrendo frequentemente à cadeira de rodas devido a dores crônicas no joelho.

Apesar das limitações físicas, Francisco tem mantido uma agenda ativa e continua comprometido com suas funções religiosas e diplomáticas. O retorno à celebração da missa é visto como um sinal positivo de recuperação.

A expectativa é que o papa receba alta médica nas próximas semanas, embora o Vaticano ainda não tenha confirmado uma data oficial para sua saída do hospital.

