Equipes da Prefeitura da Capital trabalham de forma ágil para reparar os danos causados pela chuva

Em resposta ao forte temporal que atingiu a cidade nessa quarta-feira (9), equipes de diversos órgãos municipais, além da Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos), a Defesa Civil Municipal, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) também atuam no atendimento às emergências.

Ainda na noite de ontem, assim que a chuva chegou com ventos fortes e granizo em algumas regiões da Capitla, equipes da Prefeitura foram às ruas para dar início aos trabalhos, como desobstrução das vias com a remoção das árvores que caíram. O trabalho perdurou por toda a madrugada adentro.

Ao todo, mais de 100 trabalhadores estão envolvidos, bem como 25 caminhões trucados, 10 pás carregadeiras, 3 caminhões com carroceria, 1 caminhão munck, 55 trabalhadores, além das pessoas no apoio operacional. Os trabalhos feitos são as retiradas das árvores e galhos que caíram com a chuva, e a limpeza das vias, para que possam ser usa das normalmente e com segurança. Um dos pontos de atendimento é a rotatória da Av. Rachid Neder com a Av. Ernesto Geisel, que sofre com os alagamentos por causa dos resíduos trazidos pela enxurrada, principalmente galhos, pedras e terra.

Desde as primeiras horas desta quinta-feira (10), foram feitos pelo menos 20 atendimentos emergenciais, a maioria de queda de árvores sobre as vias. Também estão sendo atendidas ocorrências como limpeza de sujeira nas ruas para evitar acidentes, reparos em semáforos e na iluminação pública e limpeza de bocas de lobo para melhorar a vazão da água da chuva, como aconteceu na Av. Mato Grosso com a Rua Espírito Santo.

Orientação

A Defesa Civil Municipal recomenda à população que, em caso de tempestade, as pessoas permaneçam em local seguro, evitando transitar em locais com alagamento, não fique perto de muros, árvores e redes de alta tensão. Em caso de emergência, as pessoas podem acionar a Defesa Civil 199 e ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.