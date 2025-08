Operação “Pax Civitatis” flagra adolescentes consumindo álcool em festa irregular em Bataguassu

Uma força-tarefa entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na interdição de eventos clandestinos e na condução de oito adolescentes à Delegacia na noite desse sábado (2), durante a operação “Pax Civitatis”, deflagrada para fiscalizar festas irregulares e garantir a segurança da população, especialmente de adolescentes e jovens, em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

A ação se concentrou em diversos bairros da cidade, com foco nos bairros Jardim Primavera e Jardim Santa Rosa, onde ocorria um evento em um clube. Segundo as autoridades, o local funcionava sem alvará de funcionamento e não possuía controle de entrada, o que facilitou o acesso de menores ao consumo de bebidas alcoólicas.

Durante a fiscalização, oito adolescentes foram flagrados ingerindo álcool. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, acompanhados de seus responsáveis legais e do Conselho Tutelar, para adoção das medidas legais cabíveis.

Além disso, dois adultos foram identificados e autuados com base no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por facilitar e permitir o consumo de álcool por menores de 18 anos, crime que pode levar à pena de detenção de dois a quatro anos, além de multa.

O nome da operação, “Pax Civitatis”, que em latim significa paz da cidade, reflete o objetivo da força-tarefa, de combater festas clandestinas que desrespeitam normas legais e perturbam a ordem pública. Segundo a Polícia Civil, essas festas vêm gerando incômodo à vizinhança, poluição sonora e risco à integridade física de frequentadores, especialmente jovens vulneráveis.

As autoridades informaram que novas ações de fiscalização serão realizadas nos próximos dias e reforçaram o compromisso com a proteção de crianças e adolescentes, além do respeito às leis que regulam a realização de eventos. A população pode colaborar denunciando festas irregulares por meio dos canais oficiais da Polícia Civil e do Conselho Tutelar.

