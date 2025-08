Motociclista morre após bater em caçamba na Avenida Benevenuto Ottoni, em Água Clara

Um motociclista identificado como Fabiano Lacheski morreu no início da noite desse sábado (2) após colidir violentamente contra uma caçamba na Avenida Benevenuto Ottoni, em Água Clara, a cerca de 190 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Ribas Ordinário, Fabiano pilotava uma motocicleta de 300 cilindradas quando bateu com força na caçamba. Com o impacto, a moto foi arremessada e parou cerca de 15 metros de distância do ponto da colisão. Equipes de socorro foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava sem vida.

Informações preliminares apontam que Fabiano teria tentado desviar de outra motocicleta, momento em que perdeu o controle e colidiu contra a estrutura metálica. No entanto, as causas exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades. Fabiano Lacheski era conhecido na região e trabalhava como motorista de carreta em uma empresa ligada à plantação de eucalipto.

O acidente comoveu moradores de Água Clara, e a Polícia Civil deve ouvir testemunhas e realizar perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais