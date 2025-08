Público e gratuito ‘Troca Book’ completa um ano de atividades

Principal objetivo do projeto é incentivar a leitura em MS

No ano passado, a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil divulgou dados que mostravam que o brasileiro lê 3,96 livros por ano, incluindo os didáticos. O levantamento também mostrou que o número de brasileiros não-leitores é de 53%, enquanto apenas 47% se consideram leitores, apontando uma redução de 6,7 milhões de leitores desde a última pesquisa, realizada há quatro anos. Foi a primeira vez que o número de brasileiros não-leitores superou o de leitores desde 2007, inicio da série histórica da pesquisa.

A pesquisa também evidenciou o aumento do uso da internet no tempo livre, que supera os 80%, trazendo luz a questões sobre a leitura digital, seus meios e sua qualidade. E, em um mundo onde a leitura está saindo das páginas e indo para as telas, projetos como o ‘Troca Book’, idealizado pela Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, é resistência, comemorando um ano de existência.

O projeto, que é uma oportunidade de trocar um livro por outro e manter vivo o hábito da leitura, foi criado no ano passado com a proposta de disponibilizar dois expositores com acervo de livros dos mais variados gêneros, para que as pessoas possam ter acesso por meio da troca de forma gratuita.

Promover um acesso democrático ao livro e ao mesmo tempo, fomentar e incentivar o gosto pela leitura, através da disseminação de uma rede que possibilite a circulação de obras literárias, alcançando um público diverso que, em sua maioria, não tem o hábito da leitura, mas que por meio desta ação pode ser provocado a essa nova experiência, é o principal objetivo do projeto.

O leitor deverá efetuar uma troca deixando um livro, de qualquer gênero literário, no expositor e poderá levar qualquer outro livro que esteja no expositor. Isso pode ser feito quantas vezes o leitor quiser.

Para o coordenador da Biblioteca, Aparecido Melchiades, o Troca Book é um projeto que deu certo. “O Troca Book está fazendo um ano, a pessoa traz um livro, e leva um. Então, foi uma ideia que tivemos aqui e que deu muito certo. A população tem respondido muito bem em relação a isso. Não tem cadastro, é totalmente informal. E agora nós vamos dar mais um passo. A partir do próximo mês, a gente está fazendo as reformas aqui na frente e a partir daí, nós vamos colocar na frente da biblioteca, do lado de fora, para dar mais acesso ainda para as pessoas virem e poder fazer isso. Nem precisará falar nada com a gente, é só pega um livro e levar outro”.

A ideia do projeto surgiu de alguns livros que a Biblioteca recebia de doação da população. “Recebemos muitas doações da população e tem uns livros que já temos, três, cinco livros na base de dados e no acervo. E aí sobravam esses livros, aí a gente teve a ideia de atrair mais leitores com essa troca de livros. A resposta do público foi bem legal, foi muito além do que imaginávamos. Deixamos a coisa bem informal mesmo, para as pessoas ficarem à vontade”, finaliza Aparecido.

A biblioteca

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, criada pelo decreto nº 826, de 5 de dezembro de 1981 é unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Atualmente possui acervo com 43.580 exemplares, dentre livros e periódicos, mas busca a cada ano atualizar o acervo para compô-lo com obras que atendam às necessidades informacionais de seus leitores. O local também possui mangas, revistas, livros de poesias, enciclopédias, CDs e DVDs.

A biblioteca tem o compromisso de levar a informação promover o e desenvolvimento social e cultural dos cidadãos, baseada na igualdade de acesso para todos independentes da idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou status social, como determinado pela UNESCO em seu manifesto de 1994.

São desenvolvidos ações e projetos como: Exposição Literária, Almanaque, Vem Ler o Mundo com Todas as Letras, Caminhos da Leitura e Férias na Biblioteca.

Destacamos que os projetos realizados pela equipe da biblioteca tem buscado, junto a seus parceiros da rede pública e particular de ensino, colocar em prática o objetivo de democratizar o acesso e valorização da leitura e da comunicação, previsto no Plano Estadual do Livro e da Leitura de Mato Grosso do Sul, criado pelo decreto nº 12.054, de 7 de abril de 2010, estabelecendo assim, compromisso com a formação de uma sociedade leitora.

Serviço: A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim fica no térreo do Memorial da Cultura e da Cidadania, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h30 às 17h30. Mais informações pelo telefone: (67) 316-9161.

Por Carolina Rampi

