Mulher é presa com submetralhadora e revólver escondidos em mala na Capital

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na tarde de sexta-feira (1º), no Bairro Guanandi, em Campo Grande. Ela foi flagrada com uma submetralhadora calibre 9 milímetros e um revólver calibre .38, ambos escondidos dentro de uma mala rosa.

A prisão foi realizada por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, após denúncia anônima indicando que a jovem havia recebido uma bagagem contendo armamento. Os policiais foram até o endereço indicado, onde foram recebidos pela própria moradora. Sem demonstrar resistência, ela autorizou a entrada da equipe e afirmou acreditar que a mala continha apenas roupas.

Foto: divulgação/Batalhão de ChoqueDurante a vistoria, realizada na presença da mulher e de um familiar, os militares encontraram as duas armas ocultas sob algumas peças de roupa. Questionada sobre a origem da bagagem, a jovem informou que ela havia sido entregue por um conhecido da família, mas se recusou a revelar a identidade do responsável.

Diante do flagrante, ela foi presa e encaminhada à delegacia. As armas foram apreendidas.

Segundo caso em uma semana

A prisão no Guanandi acontece poucos dias após um caso semelhante registrado no Bairro Aero Rancho. No episódio anterior, Kamily Vitória Coelho Theodoro, de 20 anos, foi flagrada com uma submetralhadora escondida dentro de um salão de beleza. Ela se identificou como proprietária do estabelecimento e também foi autuada por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A polícia investiga se os dois casos têm alguma conexão.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais