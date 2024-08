Operação na fronteira desmancha acampamento de narcotráfico

Em operação realizada por agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), foi localizado equipamentos para produção de maconha em grande quantidade. A operação ocorreu em uma área rural de Bella Vista Norte.

Durante a operação, foi apreendido 2,600 quilos de maconha fabricada no local. A drogas estava em pacotes, tabletes e fardos. Também foi apreendido 75 quilos de sementes de maconha.

No Local, foram localizados cinco acampamentos com energia elétrica e 19 prensas de ferro, três guilhotinas elétricas e um gerador com capacidade para abastecer completamente o local, incluindo os acampamentos.

