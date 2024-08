55 unidades de saúde: veja onde atualizar a caderneta de vacinação na Capital nesta semana

A Prefeitura de Campo Grande oferta a aplicação da vacina contra a gripe em 55 unidades básicas de saúde, localizadas nas sete regiões da Capital, a partir desta segunda-feira (12). De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), as salas de vacina estarão abertas das 7h30 às 11h, com pausa para almoço, retornando às 13h até às 16h45. Com a ampliação do público-alvo para a imunização contra a gripe, cada unidade poderá ter a autonomia na distribuição do imunizante.

As vacinas contra a influenza estão disponíveis para todas as idades. Trivalentes, as doses foram produzidas pelo Instituto Butantan e distribuídas para toda a rede pública de saúde. A composição varia anualmente conforme as cepas do vírus predominantes. Em 2024, o imunizante carrega três tipos de cepas de vírus combinadas: A (H1N1); A (H3N2) e B (linhagem B/Victoria).

O reforço da vacina contra a covid-19 também está disponível para aqueles que finalizaram o esquema primário e têm pelo menos 12 anos de idade. Além disso, indivíduos com 18 anos ou mais que completaram o mesmo período após receber o primeiro reforço já estão aptos para receber o segundo.

Confira os locais

Na região do Anhanduizinho, o imunizante estará disponível nas unidades: Dona Neta, Alves Pereira, Cohab, Mário Covas, Paulo Coelho, Macaúbas, Iracy Coelho, Aero Rancho, Aero Rancho Granja, Parque do Sol, Dom Antônio, Botafogo, Nova Esperança. Jockey Clube, Aero Rancho IV, Pioneira e Anhanduí.

Já os moradores da região Segredo podem buscar as unidades: Coronel Antonino, Nova Lima, São Francisco, Presidente, Estrela do Sul, Vida Nova, Vila Nasser, José Abrão, Azaleia, Paradiso, José Alves e Vila Cox.

No Centro, as unidades 26 de Agosto, Carvalho e Corumbá também aplicam as doses da vacina. A região Prosa oferece nas salas do Noroeste, Maracá, Mata do Jacinto, Nova Bahia e Estrela Dalva.

Por fim, pais e responsáveis das regiões Bandeira/Lagoa podem levar seus filhos até as unidades Universitário, Itamaracá, Três Barras, Tiradentes, MAPE, Cidade Morena, Moreninha, Cristo Redentor, Carlota, Arnaldo, Bonança, Buriti, Tarumã, Vila Fernanda, Antártica, Batistão, Coophavila II e Santa Emília.

Vacinas de rotinas

Hepatite B;

Hepatite A;

Poliomielite 1,2,3 (VIP/ inativada);

Poliomielite 1 e 3 (VOP/ atenuada);

Rotavirus (Monovalente);

Penta (DTP+Hib+HB);

Meningo ACWY;

Febre Amarela;

Tríplice Viral (SCR);

Varicela;

DTP (Infantil);

HPV Quadrivalente;

Influenza;

DTPa (adulto).

