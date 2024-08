Dr. Victor Rocha entrega homenagem para corretores da Capital

Na noite de quarta-feira (07), o Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, foi palco de uma sessão solene especial em comemoração ao Dia do Corretor de Imóveis. O evento, que teve início às 19h, contou com a presença de corretores de imóveis de Campo Grande, familiares, amigos e autoridades municipais.

Entre os homenageados estavam Edu Rocha e Adriana Sanches Carrelo, profissionais que se destacam por sua dedicação e contribuição ao mercado imobiliário da capital.

O Dia Municipal do Corretor de Imóveis é celebrado anualmente em 27 de agosto, conforme instituído pela lei n. 4.929, de 28 de dezembro de 2010. Essa data tem como objetivo reconhecer a importância desses profissionais para o desenvolvimento urbano e econômico da cidade.

Edu Rocha, com 75 anos de idade, é corretor de imóveis credenciado há 11 anos. Ele expressou seu orgulho em exercer essa profissão, que considera fundamental para o crescimento e progresso de Campo Grande.

Adriana Sanches Carrelo, natural de Araçatuba/SP, tornou-se corretora de imóveis em 15 de junho de 2012. Após trabalhar em diversas imobiliárias, Adriana agora atua como corretora autônoma, destacando-se no mercado imobiliário de Campo Grande. “Cada imóvel vendido é uma história de vida que ajudamos a construir. Ser corretora é participar ativamente da realização de sonhos”, comentou Adriana.

Durante a cerimônia, o vereador Dr. Victor Rocha destacou a importância do trabalho dos corretores de imóveis para a sociedade campo-grandense. “Os corretores de imóveis são peças-chave no desenvolvimento da nossa cidade. Eles ajudam a concretizar sonhos, movimentam a economia e contribuem para a construção de um futuro melhor para todos nós. Hoje, rendemos homenagens a esses profissionais dedicados, como o Edu Rocha e a Adriana Sanches, que com seu trabalho árduo e compromisso, fazem a diferença em Campo Grande”, afirmou o vereador.

A sessão solene foi marcada por discursos emocionantes, entrega de certificados e momentos de confraternização, reforçando a valorização e o respeito pelos corretores de imóveis que, com dedicação e profissionalismo, impulsionam o mercado imobiliário da Capital.

