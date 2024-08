Homem é preso em Dourados após espancar esposa grávida na madrugada de sábado

Um homem de 30 anos foi preso na madrugada de sábado (10) após espancar brutalmente sua esposa grávida no Bairro Jóquei Clube, em Dourados, a aproximadamente 251 quilômetros de Campo Grande. O agressor, chegou em casa embriagado e desencadeou uma série de atos violentos contra a companheira, que está grávida.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou à residência visivelmente alterado e chutou o portão, o que assustou a mulher, que saiu para verificar a situação. Ao encontrar o marido na porta, ela foi surpreendida por socos no rosto e chutes pelo corpo. Durante as agressões, o homem ainda mordeu a orelha da vítima, arrancando um pedaço, em um ato de extrema violência.

Testemunhas que presenciaram a cena acionaram a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local. O agressor foi preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanece à disposição da Justiça.

O caso causou grande comoção na comunidade local, especialmente pela condição de gestante da vítima. A Polícia Civil agora investiga o crime, enquanto a mulher recebe atendimento médico para tratar dos ferimentos.

