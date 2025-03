Operação Fronteira Segura prende cinco pessoas por tráfico de drogas em Corumbá

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, nesaa quinta-feira (20), a Operação Fronteira Segura na cidade de Corumbá, como parte da fase NARKE III, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ/SP).

A ação contou com o apoio de diversas delegacias especializadas, incluindo DENAR, GARRAS, DERF, DEFURV, DECON, DHPP, POLINTER e o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Corumbá. A operação teve como foco o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão em locais suspeitos de servirem como ponto de venda de drogas.

O objetivo principal é combater o tráfico doméstico, que fomenta outros crimes, especialmente aqueles cometidos contra o patrimônio, e gera insegurança para a população. Até o momento, a operação resultou na prisão em flagrante de cinco pessoas por tráfico de drogas e no cumprimento de um mandado de prisão. Além disso, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Entre os materiais apreendidos estão 110 kg de skunk, diversas porções de cocaína e pasta base, dinheiro em espécie e um veículo Hilux.

De acordo com a Polícia Civil, o tráfico doméstico é um dos principais responsáveis pelo aumento de crimes contra o patrimônio e pela sensação de insegurança na região. A operação faz parte de uma estratégia de combate a essa modalidade de crime, com o objetivo de desarticular redes de tráfico e impedir a disseminação de drogas na região de fronteira.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos e possíveis ramificações do esquema criminoso.

