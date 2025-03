Homem é esfaqueado pelo ex-marido da namorada na Vila Popular e socorrido por moradores

Um homem de 35 anos foi esfaqueado pelo ex-marido de sua atual mulher, também de 35 anos, na noite desta quinta-feira (20). O caso aconteceu no bairro Vila Popular, em Campo Grande. Após o ataque, a vítima foi socorrida por moradores e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher da vítima informou que o marido havia sido esfaqueado e levado para a unidade de saúde.

A Polícia Militar, ao conversar com o homem no local, soube que ele estava em uma tabacaria quando o suspeito apareceu e, de forma repentina, desferiu golpes de faca, atingindo o pescoço e causando um corte profundo no braço.

O suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.