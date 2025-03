Campanha “Lots of Socks” e eventos em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down promove inclusão e conscientização

Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado nesta sexta-feira, 21 de março, diversas iniciativas estão sendo realizadas para promover a conscientização e inclusão das pessoas com a condição. Uma das campanhas que está ganhando destaque é a “Lots of Socks”, que incentiva as pessoas a usarem meias coloridas e trocadas, simbolizando a ideia de cromossomos, uma forma divertida e simbólica de chamar atenção para a importância da inclusão e da conscientização sobre a síndrome de Down.

A ideia da campanha é simples, mas impactante: ao usar meias coloridas e diferentes, as pessoas fazem um gesto simbólico que remete ao formato dos cromossomos e ao tema da data. Essa ação busca abrir diálogos sobre a importância de abraçar as diferenças e incluir todos, independentemente das suas características. Ao trocar de meias, a campanha se torna um ponto de partida para conversas mais profundas sobre inclusão social e respeito à diversidade.

Nesta sexta-feira, o coletivo de mães Sou T21, grupo que apoia e organiza ações para a conscientização sobre a síndrome de Down, realiza um jantar especial com um desfile e uma palestra com Lucas “Mão de Aço”, um influenciador e lutador com síndrome de Down. Lucas vem acompanhado de sua mãe, direto do Rio de Janeiro, para compartilhar sua experiência de vida e inspirar a todos com sua trajetória de superação. O evento busca mostrar que as pessoas com Down são capazes de conquistar seus sonhos, assim como qualquer outra pessoa.

No sábado, 22 de março, o coletivo Sou T21 organiza o 2º Piquinique Solidário, que acontecerá na Concha Acústica Helena Meireles, a partir das 15h. O evento é gratuito e aberto ao público, com diversas atrações para toda a família, como carretão da alegria, Liga do Bem, pipoca, contação de histórias, entre outras atividades. Para participar, os organizadores pedem que cada pessoa leve seu próprio lanchinho e, como gesto de solidariedade, um quilo de alimento não perecível ou fraldas para doação.

Essas ações têm como objetivo promover um ambiente de inclusão e respeito, além de conscientizar a sociedade sobre os direitos e as potencialidades das pessoas com síndrome de Down. O evento também visa arrecadar donativos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

Essas ações são uma forma de lembrar que, todos os dias, é necessário garantir que pessoas com síndrome de Down tenham as mesmas oportunidades e respeito que todos merecem, contribuindo para a construção de uma sociedade mais igualitária e inclusiva.

