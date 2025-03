REC poesias: Projeto transforma poesia em vídeos, com declamações de crianças e adolescentes, e dá vida a livro ilustrado

Segundo a pesquisa ‘Retratos da Leitura’, realizada pelo Instituto Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) em 2024, concluiu-sei que a maioria dos brasileiros não lê livros. A poesia ficou em quinto lugar como gênero mais lido, preferência de apenas 12% dos entrevistados. Em tempos em que o desinteresse pela literatura entre crianças e adolescentes desafia educadores, o projeto ‘Videopoemas Ilustrados’ traz uma forma lúdica de gerar interesse pela poesia. O projeto ainda ganha toda uma cor especial nesta sexta-feira (21), Dia Mundial da Poesia.

Durante vários meses, oficinas de declamação foram ministradas a crianças e adolescentes atendidos pelo Cica-MS (Centro de Integração da Criança e do Adolescente) e o resultado foram poemas em formatos de vídeo, os videopoemas, com poesias declamadas pelos alunos que se destacaram na atividade.

Sucessores

O projeto teve o financiamento da Lei Paulo Gustavo. Os poemas selecionados fazem parte do livro “Brincando Qua’s Palavras – Poesias de Crianças”, fruto de um projeto da mesma idealizadora, Iara Vieira, realizado no Cica há 10 anos. Na época, 50 crianças atendidas pela instituição elaboraram os textos e as ilustrações que compõe a obra. Agora, 10 anos depois, outros jovens tiveram a oportunidade de aprender como declamar esses poemas e gravá-los em estúdio. “O objetivo desse projeto sempre foi o incentivo ao livro e à leitura, como forma de dar continuidade ao projeto anterior, que tinha alcançado ótimos resultados”, explica a organizadora.

Passo a passo

O projeto contou com várias etapas, executadas durante cerca de sete meses: primeiro uma curadoria para seleção de 10 poemas, depois a oficina ministrada pela professora Bianca Danzi no Cica. Os melhores alunos foram, então, para o Estúdio Cigerza para gravar os videopoemas, com produção de Marcelo Cigerza e Kinho Guedes, tendo um contato real com a produção audiovisual. “Foi impressionante, porque eles entraram em estúdio e fizeram tudo muito rápido, tudo fluiu para um resultado muito bom”, afirma Iara.

Para finalizar, os videopoemas foram exibidos em duas mostras, durante o mês de março, cada uma com 100 alunos, primeiro no Cica e depois na Escola Municipal Antônio José Paniago, no Jardim Itamaracá. Nelas, os declamadores fizeram apresentações ao vivo das poesias. Segundo a professora Bianca Danzi, responsável por ministrar a oficina ‘Voz e Expressão Poética’, os ensinamentos foram muito além da declamação. “Durante meses a gente trouxe vários exercícios, muitas coisas novas para essas crianças, como exercícios de fala, trava-línguas, fizemos a leitura de vários poemas, buscamos também o significado das palavras, para eles terem mesmo uma profundidade do que estavam fazendo, e não só decorar. É muito especial observar agora os resultados, ver as crianças superando a timidez, a vergonha que eles sentiam no início, de falar na frente de todo mundo, eles superaram muitos bloqueios nesse processo”, detalha.

Evolução

Jessyka Miranda, de 13 anos, e Abner Kalleb, de 14 anos, foram dois dos alunos atendidos que participaram das oficinas e gravaram os videopoemas. Segundo eles, as atividades melhoraram, por exemplo, a dicção na hora de se comunicar e a memória. “Nesse processo a gente treinou entonação de raiva, de amor, de tristeza. Foi muito legal, uma experiência única, e eu acho que fica um belo aprendizado, porque a gente aprendeu a falar melhor, mais devagar, tivemos que treinar nossa fala para declamar as poesias”, conta Jessyka.

“Quando chegamos, ficamos todos nervosos, sem acreditar. Mas a professora deu apoio, treinamos também na hora. Foi uma experiência única. Eu, por exemplo, tinha uma dicção ruim, mas depois do projeto aprendi a falar mil vezes melhor e aprendi a expressar mais o que eu falo. Comecei também a ler mais livros, e hoje em dia até treino a declamação comigo mesmo. E isso pode influenciar até mesmo no nosso futuro”, completa Abner.

Associação atende mais de 250 crianças com atividades diversas

O Cica MS (Centro de Integração da Criança e do Adolescente) atua há 27 anos e atende crianças e adolescentes de 6 a 15 anos com diversas atividades, como circo, coral, dança, música, visando tirar as crianças da rua no período em que não estão na escola, no chamado contraturno escolar.

Hoje, são 260 crianças atendidas, dos bairros Itamaracá, Perpétuo Socorro, Itavira, Lagoa Dourada e região, e todas participam das atividades, sejam culturais, esportivas ou recreativas. “Já tem gerações que passaram por aqui, então hoje nós atendemos os filhos daqueles que passaram por aqui ao longo desse tempo”, conta Mario de Freitas, coordenador do Cica.

Sobre o projeto, ele afirma que a parceria de apoio cultural foi um grande presente para a entidade. “Resgatou algo que estava no passado, né? Que foi o livro publicado em 2014, organizado pela Iara, escrito e ilustrado por crianças e adolescentes que passaram por aqui. Para nós, resgatar esse livro, trazer para uma nova tecnologia, para que todos possam ter acesso a ele, é um grande presente”, completa.

Dia Mundial da Poesia

O Dia Mundial da Poesia comemora-se anualmente, a 21 de março. A data foi implementada na 30.ª Conferência Geral da Organização das UNESCO Nações (Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), em 1999.

Este dia pretende salientar a importância da poesia enquanto manifestação artística comum a toda a Humanidade. Celebra-se também a criatividade, a pluralidade linguística e cultural e promove-se o ensino e declamação da poesia.

Serviço: O projeto “Videopoemas Ilustrados – Literatura Infantil”, idealizado e coordenado por Iara Vieira, teve recursos apoiados pela Lei Complementar n.º 195/2022 – Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, por meio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), órgão do Governo do Estado. Os videopoemas estão disponíveis on-line, nos links: https://youtu.be/NwAOy8fr2kM e https://youtu.be/6GkAD90uVKU.

