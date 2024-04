Operação da Polícia Federal combate o abuso sexual infantil em MS

A Polícia Federal realizou na quarta-feira (17), a “Operação Rede Limpa VII” com o objetivo de combater crimes de abuso sexual infantojuvenil, em Mato Grosso do Sul, reprimindo a produção, posse e divulgação de imagens e vídeos contendo abuso sexual de crianças e adolescentes na internet.

De acordo com informações da Polícia Federal, durante a execução de um mandado de busca e apreensão na cidade de Costa Rica, distante 326 km de campo Grande, foram apreendidas mídias digitais contendo material de abuso sexual infantojuvenil.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, todo o material recolhido será submetido à análise pericial da Polícia Federal. As investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos.

